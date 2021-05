Razglasitev je potekala v okviru 22. nacionalnega tedna prostovoljstva, ki bo potekal do 23. maja. Vodja programa prostovoljstva Tjaša Arko pravi, da imajo vsako leto pred seboj težko odločitev. Veseli so vsake prijave, kajti vedno so zanimive, polne, navdihujoče: »Podelitev in nazivi so pomembni, ker se prostovoljstvo dogaja vsak dan, o njem pa slišimo predvsem, ko se rešuje neke krizne situacije. S to podelitvijo pokažemo, kaj prostovoljci prinašajo družbi.« Zaradi epidemioloških ukrepov letos niso mogli izpeljati tradicionalne podelitve v živo, zato so nekaterim prejemnikom nagrade poslali po pošti, druge pa obiskali na domu in z nekaterimi že začeli razmišljati o nadaljnjih srčnih projektih.

Arkova posebej izpostavi vlogo mentorjev, ker meni, da so ravno oni ključni za uspešno prostovoljsko delo. Naj mentor prostovoljcev je postal Miralem Zec za kakovostno vodenje in angažirano podporo prostovoljstvu v Slovenskem društvu Hospic. Ob njem je bila nagrajena tudi Senta Jevšenak, mentorica prostovoljcev v Mladinskem centru Celje, ki je ob tej priložnosti povedala: »Gre za priznanje dobrega dela, ki smo ga v času epidemije ponudili lokalni skupnosti. Mislim pa, da je to tudi priznanje vsem prostovoljcem, ki so v času epidemije delali z menoj.«

Zaradi protikoronskih ukrepov so med drugim valom nekatere organizacije zaprle svoja vrata, celjska prostovoljska zgodba pa je navdihnila ravno zaradi svoje angažiranosti. Poleg dela z mladimi so sodelovali s civilno zaščito in celjsko občino. Pri tem je Jevšenakova koordinirala in mentorirala prostovoljce za varstvo in učno pomoč otrok zdravstvenih delavcev v Celju. S prostovoljstvom se je začela pred približno devetimi leti ukvarjati še kot študentka. »To je zame pomenilo predvsem pridobivanje dodatnih izkušenj, spoznavanje ljudi in osebnostno rast. Zelo pomembno se mi zdi spodbujanje osebnostnega razvoja, tudi kariernega razvoja, učnega napredka samih prostovoljcev. To je nekaj, kar me žene, da sem aktivno vključena kot mentorica,« pove sogovornica, ki se je nagrade zelo razveselila.

Dragocenost prostovoljstva Naziv »junaki našega časa« je letos skupaj prejelo 23 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov, ki so izstopali z različnimi akcijami in projekti. »Prostovoljstvo je lahko eden izmed virov moči za mlade v tem času, kajti vse več raziskav potrjuje, da so ena izmed skupin, ki jih je koronavirus najbolj prizadel,« pojasni Tjaša Arko, ko pripoveduje o razraščajoči osamljenosti med mladimi. »Prostovoljstvo jim nudi pomoč. Po drugi strani, ko se angažirajo kot prostovoljci in pomagajo drugim, pa gredo ven iz hiše, se družijo, na neki način se opolnomočijo.« Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva je izpeljala ekipa Udarnik Mladinskega centra Velenje s projektom Naše ulice so prazne, naša srca ne, v okviru katerega so organizirali dostavo toplih obrokov starejšim, zanje hodili po nujnih opravkih, otrokom nudili učno pomoč. Med drugim so nagradili še 36 občin, ki so se izkazale z dobrimi praksami spodbujanja prostovoljstva. »Kadar se zavedajo, da obstaja neka potreba v skupnosti, se lahko veliko teh potreb rešuje tudi s prostovoljstvom. Zato se nam zdi pomembno, da je to tudi opaženo, da se vidi, sliši in prepozna,« je še dodala Tjaša Arko.