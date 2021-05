Angleški rock proti ameriškemu

Leta 1964 je beatlomanija, torej histerično sledbeništvo občinstva, za katero je nekdo v tistem času izjavil, da se ga da primerjati zgolj z vzhičenjem Nemcev in Nemk nad Hitlerjem, pljusknila tudi v ZDA. The Beatles so stopili v razmeroma izpraznjen prostor. Osnovni val rock'n'rolla z Elvisom Presleyjem na čelu je bil namreč ustavljen.