Pri obračanju kalejdoskopa slika ni vedno lepša. In res, zaradi zakonito določene upokojitve je bil odpoklican s položaja generalnega konzula v Trstu. Vsi, ki so dosegli pogoje za upokojitev, so jo hvaležno sprejeli. Toda ne Rupel. Njemu se je zgodila krivica in je reagiral tako, da je tožil državo, ki je po njegovih besedah pokvarjena. Zahtevek za odškodnino pa velik. Za vse pretrpljene duševne muke samo 20.000 evrov. Pa to še niso vse muke. Čaka ga banalni primer. Ko je v avtomobilu peljal ženo in njeno pomočnico, ga ustavi policist Sandi Sheikha. Nihče v avtu ni bil pripet. Treba bo poseči po denarnici. Jaz, cepec, bi res plačal kazen. Toda jaz nisem Rupel. On je stopil iz avta, žugal policistu, da je nesposoben in sramota ter da bo zahteval, da temu policistu zmanjšajo plačo. Ko je še slišal neslovenski priimek policista, je dodal še, da je ustavljen, ker je Slovenec, saj je pri prometni kontroli na delu udbomafija. Hvala bogu, drugi vozniki tega dne niso bili Slovenci in niso bili ustavljeni.

Nekaj dni pozneje je dežurni policist Sandiju sporočil o Ruplovi pritožbi in dodal, da lahko »kar spoka«. Rupel je prek sodišča od policista Sheikhe zahteval 2500 evrov odškodnine za sveže psihične muke. Ta »nesposobni« policist ima še druge grehe. Fotografiral se je s protestniki in iz poškodovanega avta je rešil otroka, voznik pa nesreče ni preživel. Dobro je vedeti, komu se je Rupel po prometnem prekršku pritožil, saj nikoli ne veš, kdaj ti lahko prav pride. Pritožbo je naslovil na celoten politični vrh, na notranjo ministrico (2012), predsednika države in na predsednika SDS. In to vse zaradi tega, ker niso bili potniki v avtu pripeti.

Sedaj je na obzorju nov kristalček v Ruplovem kalejdoskopu. Odpira se prosto mesto v Javni agenciji za knjigo. Takoj je naštel svoje reference: »Nekaj vem o knjigah, nisem pa strokovnjak za te urade, ki se s knjigami ukvarjajo pri nas.« Glede tega ga nihče ne more prekositi. Po strokovnosti bi se še kdo našel, po pripadnosti trenutni oblasti pa ne. Še kako prav je imel pokojni Ivan Oman, ko je izrekel nesmrtni stavek: »Ni važno, ali je pismen, samo da je naš.« To nevarnost je zaslutil tudi Rupel in je svojim referencam dodal še: »Nisem član nobene stranke, nisem član vlade.«

Ta članek sem napisal kot opozorilo tistim, ki bi nasprotovali izvolitvi Rupla za direktorja Javne agencije za knjigo. Ne pozabite, da ta človek poseduje telefonske številke pomembnih ljudi. To vedno prav pride.

Toni Jurjec Brezovica pri Ljubljani