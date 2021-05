Okolico kranjske Osnovne šole (OŠ) Franceta Prešerna, v kateri je tik pred prvomajskimi počitnicami izbruhnil požar, v teh dneh krasijo številne risbe. Na njih so upodobljeni šola v plamenih in dimu ter gasilski tovornjaki in gasilci, ki se hrabro spopadajo z ognjenimi zublji. Skorajda na vsaki od risb je z ogromnimi črkami pripis: »Hvala, gasilci!« Ali pa: »Hvala, da ste pogasili našo šolo!«

Gasilce so pohvale ganile

Čeprav si lahko ustvarjanje otrok, ki se jim je dogodek močno vtisnil v spomin, ogledajo vsi mimoidoči, so se želeli učenci z razstavo predvsem zahvaliti profesionalnim in prostovoljnim gasilcem, ki so tistega usodnega večera dobesedno rešili šolo in nekaj njenih zaposlenih. »Ideja za takšno zahvalo je nastala v zbornici, saj se je učencev, predvsem mlajših, dogodek res močno dotaknil,« opisuje ravnatelj šole Aleš Žitnik. Ker so otroci med poukom in odmori poudarjali skrb za šolo in hvaležnost gasilcem, da so jo v veliki meri rešili in jim omogočili pouk, se je zaposlenim v šoli porodila ideja, da bi skušali svoje občutke upodobiti na papirju. Ustvarjali so doma in njihove risbe so zelo zgovorne.

Vsekakor pa je posebna zahvala kranjskih šolarjev dosegla svoj namen. »Gasilce Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljnih gasilskih društev so učenci OŠ Franceta Prešerna prijetno presenetili,« je poveljnik GARS Kranj Andraž Šifrer strnil občutke gasilcev, ko so izvedeli za razstavo. »Zelo smo veseli takšnih zahval, še posebej, ko jih prejmemo od najmlajših. Hvala vsakemu posebej za prekrasne risbe,« je dodal in novico o tako plemeniti razstavi objavil na družbenih omrežjih, da bi si risbe otroške hvaležnosti ogledalo čim več Kranjčanov in obiskovalcev.

Požar je na kranjski šoli Franceta Prešerna izbruhnil pred prvomajskimi prazniki. V večernih urah se je iz šole najprej začel valiti dim. Izkazalo se je, da je zagorelo v kabinetu za kemijo. Sosedje, ki so opazili dim, so poklicali gasilce. Kar 81 se jih je borilo z ognjenimi zublji. Poleg poklicnih gasilcev GARS Kranj so sodelovali še gasilci PGD Kranj Primskovo, Kokrica, Britof, Bitnje in Stražišče. Gašenje požara je trajalo skoraj dve uri. Poškodovanih na srečo ni bilo, čeprav so bili takrat v šoli štiri čistilke in računalničar. So pa kljub temu, da so jih gasilci poskušali rešiti, poginile šolske živali, za katere so pomagali skrbeti učenci, ki jih je novica o tem zelo prizadela.