Zapisnikarica novomeškega sodišča je med zagovorom obtoženega Petra Englara vstala in mu prijazno podala še nekaj robčkov. Hlipaje s solzami v očeh je 68-letni Belokranjec namreč razlagal, kakšno kalvarijo je prestajal zadnjih deset let, ko je žena duševno zbolela. »Ko je ni dajalo, je bila krasna ženska. Zelo jo pogrešam,« je sklenil čustveni zagovor.

A dejstvo ostaja: Zinki je v navalu obupa vzel življenje. S polenom jo je dvakrat po glavi, nato pa ležečo na tleh še po telesu. Tožilstvo mu očita uboj na mah v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Grozi mu do deset let zaporne kazni, »ponudbe« tožilstva treh let in pol zapora na predobravnavnem naroku ni sprejel. Dejanja po obtožnici ne priznava. In tako je danes na novomeškem sodišču pred tričlanskim senatom pod vodstvom sodnika Petra Žnidaršiča steklo redno sojenje.

To so skopa dejstva. Ozadje tragedije pa je treba iskati daleč v preteklosti. Predstavil ga je obtoženi sam. Že v preiskavi je pisno pojasnil, da sta se z Zinko (Zihreto) spoznala, ko je kot begunka prišla z vojnega območja Bosne in Hercegovine. Prav grozote, ki jih je morala preživeti tam, naj bi bile vzrok za njeno kasnejšo bolezen. Iz Slovenije je šla na delo v Nemčijo, a se je vrnila in prišla živet k Petru Englaru v Dolenjo vas pri Črnomlju. Kmalu sta se poročila, rodil se jima je sin. Življenje je bilo lepo vse do leta 2008, ko se se začele pojavljati duševne težave. »Najprej se ji je ves čas zdelo, da nekdo meče bombe na nas, nato me je začela obtoževati, da jo želim prodati, kasneje pa, da jo želim ubiti, da jo bom zastrupil. Skuhano hrano sem moral najprej pojesti jaz, da je videla, da ni zastrupljena. Okoli nisva več hodila, saj je bila prepričana, da ji vsi želijo škoditi,« je opisoval obtoženi.

»Danes boš mrtev!«

Večkrat je bila hospitalizirana, a pomagalo ni nič. Stanje se je slabšalo, do njega da je bila čedalje bolj nasilna. Večkrat je pobegnil pred njo, šel spat k bratu, sinu v Ljubljano ali preprosto v avto. Hodil je od policije do centra za socialno delo, tam je le dva tedna pred tragičnim dogodkom celo zaprosil, da bi ga namestili v varni hiši. Tistega dne so imeli sosedje glasno glasbo, tudi Zinka je »navila« radio. Peter ga je utišal, Zinka se je razjezila. »Danes boš mrtev, ubila te bom!« naj bi mu rekla. Pobegnil je v kurilnico, dohitela ga je, začela sta se ruvati in Peter jo je s polenom po glavi. »Videl sem, da gre tokrat zares. Da me bo ubila. Zamahnil sem. Zinka je padla, potem pa se ne spomnim ničesar več. Le, da sem sedel v jedilnici in se tresel. Poklical sem 112,« je pričal pred sodiščem Peter Englaro. Dodal je, da ni bil nikoli nasilen, da pa mu je tistega dne očitno počil film.

Danes je na prostor za priče stopil tudi njun sin. Kaj je povedal in ali je očeta ubranil ali obremenil, javnost ne bo izvedela. Sodnik je na željo priče in ob soglasju strank ta del sodnega procesa, ki naj bi se preveč dotikal intimnih družinskih razmerij in bolezenskega stanja žrtve, zaprl za javnost.