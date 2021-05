Za predlog zakona je glasovalo 293 članov spodnjega doma ruskega parlamenta oziroma dume, proti pa 45. Zakon, v skladu s katerim člani skrajnih organizacij ne bi smeli kandidirati na parlamentarnih volitvah, bi v primeru potrditve veljal retroaktivno. Zadeval bi tiste, ki so v zadnjih petih letih pred označitvijo organizacije za skrajno zasedali pomembnejše položaje v njej. Za običajne pripadnike ali simpatizerje bi veljalo triletno obdobje.

Glasovanje so sicer zaznamovale kritike nekaterih poslancev iz vrst komunistične stranke in stranke Pravična Rusija, ki običajno glasujejo v skladu z željami Kremlja. Nekateri so napovedali, da bodo glasovali proti.