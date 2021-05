Rdeča nit sedmih zgodb v knjigi Anje Mugerli Čebelja družina so obredi oziroma stari običaji, značilni za slovensko kulturo, ki pa so prestavljeni v drug kontekst ali drug, sodoben čas, kjer pridobijo novo vlogo in podobo. V ospredju je tematika družine. "Anja Mugerli nas z jezikovno virtuoznostjo vplete v svet, ki ga ne poznamo, pa čeprav v njem živimo. V njem nenehoma prehajamo meje, jezikovne, kulturne, politične, geografske, pa tudi tiste med resničnostjo in nezavednim," so ob februarskem izidu knjige zapisali pri Cankarjevi založbi.

Urednik knjige Andrej Blatnik je ob novici povedal, da je že ob prvem branju knjige sprevidel, da gre za odlično knjigo. "Seveda pripada vsa čast in slava ob nagradah tistim, ki so knjige napisali, uredniku pa zelo pomaga zadovoljstvo, da je objavil dobre avtorice in avtorje, pa tudi, da so oni za svojo knjigo izbrali njega in založbo," je dejal. Po njegovih besedah bo nagrada knjigi prinesla tudi zasluženo pozornost, "ki bi sicer morda v teh norih časih izostala."

Anja Mugerli (1984) je diplomirala iz slovenistike in magistrirala iz uprizoritvenih študij in kreativnega pisanja. Pred Čebeljo družino se je predstavila z zbirko kratkih zgodb Zeleni fotelj (2015) in romanom Spovin (2017).

Žirijo so poleg Anje Mugerli letos prepričali še Tom Kuka iz Albanije, armenski pisatelj Aram Pachyan, bolgarski avtor Georgi Bardarov, češka pisateljica Lucie Faulerova, islandska avtorica Sigrun Palsdottir, Laura Vinogradova iz Latvije ter Lara Calleja iz Malte.

Prejemniki letošnje nagrade so še portugalski književnik Frederico Pedreira, srbski pisatelj Dejan Tiago Stanković, Maxim Grigoriev iz Švedske, Gerda Blees iz Nizozemske ter tunizijsko-francoski pisatelj Amine Ben Aissa. Žirija je izbirala med 41 nominiranimi deli.

Med slovenskimi nominiranci so bili še Davorin Lenko s knjigo Psihoporn, Gašper Kralj z delom Škrbine ter Jernej Županič z romanom Behemot. Predsednik slovenske žirije je bil Jasmin B. Frelih, ki je evropsko nagrado za književnost prejel leta 2016 za romaneskni prvenec Na/pol. To nagrado sta doslej iz Slovenije prejeli še avtorici Nataša Kramberger leta 2010 za delo Nebesa v robidah: roman v zgodbah ter Gabrijela Babnik leta 2013 za roman Sušna doba.

Evropsko nagrado za književnost, ki jo podeljujejo od leta 2009, vsako leto prejmejo neuveljavljeni avtorji iz držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa, iz katerega se nagrada tudi financira. Nacionalne žirije, ki jih sestavljajo založniki, knjigarnarji, avtorji in kritiki, izberejo zmagovalce iz vsake od sodelujočih držav.