Ljubezen do šivanja, risanja in umetnosti Lidijo Novak spremlja že od malih nog. Nadvse je uživala, ko je sama šivala oblekice za svoje barbike, medtem ko je zase prvo oblačilo sešila v prvem letniku tekstilne šole. Njena vzornica je bila takrat teta iz Skaručne, mojstrica za šivanje po meri, in pri njej je opravila prakso. A ker kasneje ni bilo dovolj zaslužka, se je Lidija dodatno izobrazila za trgovko, pot jo je zanesla v gradbeno trgovino in v pisarno, kjer pa se po prihodu z drugega porodniškega dopusta nikakor ni več dobro počutila.

»Zamenjala se je večina zaposlenih in odnosi med nami so se precej spremenili. Ni bilo več dobrega ozračja, novi nadrejeni so od nas zahtevali nemogoče. Zelo sem trpela,« se spominja sogovornica. Ob podpori partnerja Ludvika Jaklina je zbrala moč, dala odpoved in se posvetila šivanju. Sprva je šivala le za sinova Brana in Riona, a so njeno delo kaj hitro opazile vzgojiteljice v vrtcu in mamice sinovih sošolcev. Navdušene nad Lidijinimi kreacijami so začele naročati oblačilca, razne dodatke, obeske, torbice, tobačnice, etuije za tablice… In tako se je začela pisati Lidijina nova karierna pot.

Unikatno, po željah stranke »Brez Ludvika, ki je vseskozi verjel vame, mi ne bi uspelo. Ob strani mi je stal tudi prve štiri mesece, ko je bilo najtežje, saj še ni bilo strank, otroka sta bila še majhna, gradili smo hišo… Res je bilo naporno. Najine skupne odločitve najina širša družina žal ni podpirala, bili so mnenja, da je treba v službi malo potrpeti. Na srečo so kmalu ugotovili, da sem se po odpovedi tudi sama spremenila. Spet sem postala nasmejana in umirjena,« zaupa Lidija, ki se čedalje bolj zaveda, da je bila odločitev resnično prava. Prostorno šivalnico sta s partnerjem uredila v kleti njune hiše in prav tam nastajajo tudi unikatni predpasniki, namenjeni natakarjem, kuharjem, brivcem, frizerjem, baristom…, in drugi izdelki, ki jih tržita pod imenom Alley Cats. »Vse skupaj se je začelo, ko me je Ludvik, ki dela v gostinstvu, nekega dne prosil, ali bi lahko zašila predpasnik za njegovega nekdanjega šefa Bineta Volčiča. In res sem se potrudila – tako glede kakovosti kot videza, kar pa ni ostalo neopaženo. Kmalu sem dobila naročila za številne druge predpasnike, role za nože…« pojasni Lidija. »Gostje v restavraciji so videli, da smo natakarji oblečeni v unikatne predpasnike in to so kmalu opazili še drugi kuharji in natakarji. Lahko rečem, da je trg zahteval svoje in da je tržna niša sama našla Lidijo. Nič se ni zgodilo na silo. Prvotno je Lidija šivala le za natakarje in kuharje. K večji prepoznavnosti na trgu ji je precej pomagal prav Bine, saj se je v medijih pojavil v predpasniku, ki smo ga izdelali prav zanj. In to je bila za naju najboljša reklama,« doda Ludvik.