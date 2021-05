Kot so dodali, je podpora Izraelu toliko bolj zaskrbljujoča v trenutku, ko »izraelska oblast vodi politiko genocida in apartheida«. Menijo, da »ima organizacija Hamas samo 'potencialno' željo uničiti Izrael«, medtem ko na drugi strani izraelska država »dejansko uničuje palestinski narod in družbo«.

Premierja so v ponedeljkovem pismu spomnili, da je bil sprožilec zadnjih dogodkov na Bližnjem vzhodu vdor izraelskih represivnih organov v mošejo Al Aksa, tretjo najpomembnejšo džamijo za vse muslimane na svetu, in to ob koncu svetega meseca ramadana, kar je bil »dogodek kršenja osnovnih človekovih pravic« brez primere v novejši zgodovini.

Premierja so obenem vprašali, »kako bi se on počutil, če bi policija vdrla v prostore katedrale, v kateri bi on s svojo družino mirno opravljal sveti krščanski obred«. »Imate res tako brezčuten odnos do žrtev in vam je popolnoma vseeno, kako se počuti 50.000 muslimanov v Sloveniji?« so dodali.

»Stališče naše skupnosti je, da je treba mednarodne konflikte reševati na miren in nenasilen način. Pravico do obstoja imajo tako Judje kot Palestinci. Toda predvsem mora imeti pravico do obstoja resnica,« so zaključili pismo, pod katerega se je podpisal predsednik odbora Slovenske muslimanske skupnosti Muhamed Čerkez.