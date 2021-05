»Sezono piknikov smo že začeli, zato lepe dneve pogosto izkoristim za peko na žaru. Najraje in tudi največkrat pečem meso, ampak pečem tudi vse drugo, na primer ribe, zelenjavo, pice… Moja najljubša hrana z žara je zagotovo meso, ljubi smo mi različni kosi mesa in načini peke, pri čemer uporabljam žar na oglje, saj je okus hrane, spečene na oglju, veliko boljši. Plinski žar včasih uporabim na morju, če se res mudi oziroma če zmanjka oglja. Najraje pečem doma, a tudi na dopustu zelo pogosto zakurim žar. Posebnih trikov za peko na žaru nimam, je pa zelo pomembno, da žar dobro zakurimo in pečemo ob pravih temperaturah. Priporočam tudi, da je pri peki vedno zraven kakšen dober kozarec vina ali piva. Za vse vegetarijance in vegane predlagam, da na žaru spečejo šparglje, ki sem jih nedavno spekel doma, sicer pa je vsa zelenjava na žaru zares odlična in se tudi pri meni, sicer bolj kot priloga, večkrat znajde na žaru. Če imamo čas in voljo, da se malo poglobimo v pripravo, je ogromno možnosti. Drugače pa menim, da k jedem z žara prija prav vsaka priloga, za sladico pa predvsem poleti, ko je vroče, predlagam sladoled. Lahko pa tudi spečemo kakšno sladico na žaru, denimo čokoladni narastek oziroma sufle, zraven pa postrežemo sladoled ali sveže sadje.«

Luka Jezeršek, Jezeršek gostinstvo

»Sezono piknikov smo začeli 1. maja, ko smo imeli že tradicionalni piknik s sosedi. Res je bilo super. Zelo rad pečem na žaru. Kaj pripravim, je zelo odvisno od priložnosti, koliko je časa, glede število ljudi, kakšno je vreme, ali smo doma ali na morju. Sicer pa rad jem vse in tudi rad pripravljam vse. Žar 'jajček' ti resnično omogoča pripravo širokega nabora jedi. Sam sem sicer klasik, rad pa se lotim tudi česa novega. Najbolj uživam pri jedeh, ki za pripravo zahtevajo več ur. Za pripravo uporabljam tako odprt ogenj, oglje, plin kot tudi elektriko… samo da se kaj dogaja. Doma na terasi imam sicer plinski žar, saj je bolj enostaven in ga lahko uporabljam vse leto. Nisem zagrizen uporabnik oglja, ga pa vseeno kdaj zakurim. Na žaru sicer najraje spečem dober kos mesa. Prisegam na steake iz zorjene govedine Jezeršek 360° in burgerje iz zorjene govedine Jezeršek 360°. Oboje imamo trenutno tudi v ponudbi v naši spletni trgovini Jezeršek e-catering, kjer smo pripravili tri različne piknik pakete (premium piknik paket, piknik paket tri-tip black angus in piknik paket pivniški burger), ki smo jim poleg vrhunskega mesa priložili tudi različne omake in svežo zelenjavo. Odlično za pravo gurmansko doživetje okusov, kjer glavno vlogo mojstra žara odigrate sami. Za vegetarijance pa je odvisno, kakšen tip so. V tem primeru meso največkrat nadomestim z morsko hrano. Če gre za vegana, pa z zelenjavo in vsem, kar spada zraven. Za sladice priporočam banane s čokolado. Enostavno in dobro. Kako jih pripraviti, si lahko ogledate v našem videu Peka na žaru. Posebnih skrivnosti in trikov za peko na žaru nimam, opažam pa, da se premalo posvečamo temu, kako je rešetka pripravljena, preden začnemo peči. Kos trde slanine, trdi loj ali stara krpa, prepojena z oljem, je obvezen pripomoček, s katerim kakovostno namastimo rešetko. Tako se nam živilo med peko zagotovo ne prime. Več trikov pa vam bom zaupal v delavnici Peka na žaru, ki jo vodim na Akademiji Jezeršek.« kr