"Kljub našim večmesečnim prizadevanjem, da bi se postopki za uveljavitev stavkovnih zavez po odstopu prejšnje vlade intenzivno nadaljevali z novo vladno zasedbo, se le ti zaradi popolne ignorance ministra za obrambo Tonina sploh ne začnejo," so v današnji izjavi za medije pojasnili v sindikatu.

Kot so pojasnili, se "odnos pristojnih z ministrom Toninom na čelu se ni spremenil niti po našem zadnjem in do danes edinem srečanju s predstavniki ministrstva za obrambo 3. marca letos, ko smo bili zaprošeni, da jih še enkrat seznanimo z našimi zahtevami, ki izhajajo iz njihovih stavkovnih zavez". V sindikatu so navedli, da so to tudi storili in pristojnim poslali še drugi poziv k nadaljevanju pogajalskega procesa.

Želijo si sejo pogajalske skupine "Pozvali smo jih, da v najkrajšem možnem času skličejo sejo pogajalske skupine za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in s postopki, ki jih je ministrstvo prekinilo februarja 2020, nadaljujejo še pred koncem marca 2021, ter da se zakonsko uredi pravica do položajnega dodatka, najkasneje do konca aprila 2021," so spomnili. Ker s strani ministrstva po navedbah sindikata ni bilo nikakršnega premika in še po več kot dveh mesecih niso prejeli niti odgovora, je predsedstvo sindikata sprejelo sklep o zaostritvi sindikalnih aktivnosti, vključno s pripravo na izvedbo stavke. "V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije ostro obsojamo ravnanja pristojnega ministra Mateja Tonina, ki s popolno ignoranco podpisanih stavkovnih zavez ministrstva za obrambo ter zavračanjem socialnega dialoga škoduje neposredno slovenskim poklicnim gasilcem," so zapisali.