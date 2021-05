Po poročanju portala Art Daily bodo na dražbi ponudili nekaj več kot 400 redkih avtogramov, rokopisov, umetnin ter stripov. Na predmetih imajo svoja imena vgravirana ali pa so se nanje podpisali oziroma so jih imeli v lasti nekdanja ameriška predsednika Barack Obama in John F. Kennedy, nemški fizik in matematik Albert Einstein, ameriški izumitelj Thomas Edison, ruski revolucionar Leon Trocki, angleški admiral Horatio Nelson, ameriški letalec Charles Lindbergh, ameriški astronavt Neil Armstrong, temnopolta ameriška borka za človekove pravice Rosa Parks, ameriški ilustrator Maurice Sendak, ameriški karikaturist Charles Schulz, ameriški umetnik Andy Warhol in drugi.

Med predmeti tudi dokument Georgea Washingtona

Po besedah predsednika in ustanovitelja University Archives Johna Reznikoffa sta med predmeti tudi dokument, ki ga je podpisal prvi predsednik ZDA in ustanovni oče George Washington, in kitara, na katero je na odru igral in se nanjo podpisal glasbenik Paul Stanley.

Na dražbi bodo ponudili viktorijanski album avtogramov iz leta 1862, ki vsebuje Lincolnov podpis in podpise 226 članov njegovega kabineta in kongresa ter 217 podpisov državnikov, med njimi bodočega predsednika Andrewa Johnsona. Za album si nadejajo iztržiti do 14.000 dolarjev.

Newtonov rokopis vsebuje matematične zapiske in izračune, ki se nanašajo na tretjo knjigo njegovega znamenitega dela Philosophiae naturalis principia mathematica (Matematična načela naravoslovja). Newton v zapiskih teoretizira o točnem položaju zvezd in kometov. Za košček papirja, popisan na obeh straneh, si nadejajo iztržiti do 150.000 dolarjev. Podoben rokopis je bil na trgu leta 1999, ko so ga prodali za več kot 230.000 dolarjev.

Na dražbi bo tudi eno stran dolgo natipkano pismo v cirilici z 19. decembra 1919, ki ga je podpisal Lenin. V njem želi Artemicu Khalatovu hitro okrevanje in čimprejšnjo vrnitev na delo. Ironično je Josip Stalin, Leninov naslednik, kasneje naročil Khalatovo usmrtitev. Za pismo si nadejajo iztržiti do 70.000 dolarjev.

Ponudili bodo tri predmete, povezane z Einsteinom, med njimi tri strani dolg znanstveni rokopis iz 40. let minulega stoletja in črno-belo podpisano fotografijo Einsteina iz leta 1955, ki jo je posnel Yousuf Karsh, še navaja Art Daily.