Parača je bil osumljen stikov s teroristično mrežo Al Kaida, vendar ni bil nikoli obtožen. Odvetnica Shelby Sullivan Bennis je sporočila, da je odbor za revizije v Guantanamu odobril izpustitev Parače in še dveh drugih ujetnikov s sklepom, da ne predstavljajo več grožnje za ZDA.

Poleg Parače je bila izpustitev odobrena tudi Pakistancu Abdulu Rabaniju in Uthmanu al Rahimu Uthmanu iz Jemna, ki je bil brez obtožnice zaprt od januarja 2002 in je s tem zapornik z najdaljšim stažem.

Premožnega poslovneža Paračo, ki je živel v ZDA, so sicer aretirali leta 2003 na Tajskem in ga septembra 2004 poslali v Guantanamo. Obtožili so ga, da je dvema napadalcema 11. septembra pomagal s financami. Parača je vseskozi trdil, da ni vedel, da sta bila terorista, s katerimi nima nobenih zvez.

Leta 2005 so na zveznem sodišču v New Yorku zaradi podpore terorizmu obsodili tudi njegovega sina Uzaira Paračo. Obsodili so ga na podlagi izjav istih prič iz Guantanama, ki so vpletle očeta. Marca 2020 je sodišče izjave prič zavrglo, Uzairja Paračo pa so izpustili in se je vrnil v Pakistan.

Bidnova vlada namerava Guantanamo zapreti, podobno kot je to nameravala vlada Baracka Obame. Vlada Donalda Trumpa je vmes prizadevanja za zaprtje taborišča, odprtega po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001, ustavila.

V Guantanamu je sedaj še 40 ujetnikov medtem, ko jih je bilo leta 2003 na vrhuncu skupaj skoraj 700. Odbor za revizije je priporočil izpustitev devetih od 40, pri čemer eden od njih na pot domov ali kam drugam čaka že vse od leta 2010.

Doslej so sodni postopek sprožili le proti desetim ujetnikom, od katerih sta bila dva že spoznana za kriva. V času pandemije koronavirusa so se postopki zaustavili