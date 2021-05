V Avstraliji po napadu morskega psa umrl deskar

Na plaži severno od avstralskega Sydneyja je zaradi napada morskega psa umrl deskar, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile avstralske oblasti. Po podatkih avstralskega društva za zaščito živali Taronga je bil to prvi letošnji smrtni napad morskega psa v avstralskih vodah. Po dogodku so na območju do nadaljnjega zaprli plaže.