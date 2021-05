Pravna mreža direktorju Ukom Urošu Urbaniji očita, da je od oktobra 2020 do maja 2021 večkrat brez pooblastil zahteval dokumentacijo STA, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na uredniško politiko STA. Očitajo mu tudi, da ni pravočasno odredil in odobril plačila nadomestila za opravljanje javne službe za mesece oktober 2020, november 2020, januar 2021, februar 2021, marec 2021 in april 2021, s čemer je STA povzročil premoženjsko škodo v višini 518.589,92 evrov ter huje onemogočal obstoj STA in njeno pravico do plačila nadomestila za izvajanje javne službe.

Ovadbo si v pdf obliki lahko v celoti prenesete na tej povezavi.

»Ob nedvoumni zakonski podlagi, ki mu določa uradne dolžnosti, je glede na položaj, ki ga zaseda, brez dvoma vedel, da je njegovo dejanje protipravno, kljub temu pa ga je hotel storiti, saj je oškodovanki iz maščevanja ter želje po politični in ideološki podrejenosti želel onemogočiti opravljanje njene javne službe. Politični pritiski na oškodovanko so se namreč začeli kmalu po nastopu vlade Janeza Janše,« so o delovanju Urbanije zapisali v kazenski ovadbi. Zapisali so še, da želi trenutna politična oblast, v sklopu katere svojo uradno dolžnost opravlja tudi direktor Ukom Uroš Urbanija, imeti neomejene možnosti vplivanja na delo STA. »Ker trenutno veljavni predpisi, ki regulirajo delovanje oškodovanke, tega ne omogočajo, jih je osumljenec namenoma prekršil in jih ni upošteval.«

Pravna mreža za varstvo demokracije pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu predlaga, naj ukrene vse, kar je potrebno, da se razišče naznanjeno kaznivo dejanje ter zoper osumljenca vloži obtožni predlog. Predlagajo tudi, naj pristojni državni tožilec poskrbi, da policija ukrene vse potrebno, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi naznanjenega in morebitnih drugih kaznivih dejanj in predmeti, ki utegnejo biti dokaz, ter da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka.