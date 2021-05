»Zaznali smo šest spodletelih poskusov iz Libanona, ki niso dosegli izraelskega ozemlja. Topništvo je odgovorilo v smeri napadov,« je sporočila izraelska vojska. Po navedbah virov v libanonski vojski so bile z juga Libanona proti Izraelu izstreljene tri rakete.

Odkar je minuli teden na območju Gaze prišlo do izbruha nasilja med Izraelom in Palestinci je to drugi raketni napad iz Libanona v smeri proti Izraelu. Z juga Libanona v bližini palestinskega begunskega taborišča so bile minuli teden proti Izraelu prav tako izstreljene tri rakete, ki pa so po navedbah izraelske vojske pristale v morju.

Po navedbah virov blizu šiitskega protiizraelskega gibanja Hamas, to gibanje ni povezano z incidentom.

Na izraelski strani je v od začetka tokratnega medsebojnega obstreljevanja umrlo najmanj deset oseb, več sto pa jih je ranjenih. Na palestinski strani je več kot 230 žrtev in skoraj 6000 ranjenih. Tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric je poudaril, da je potreben trden in enoten glas Varnostnega sveta, ki bo imel nekaj teže.