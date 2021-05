Košarkarji Cedevite Olimpije so prvi finalisti državnega prvenstva, njihovega nasprotnika pa bo dala tretja polfinalna tekma med Krko in Rogaško. Ljubljančani so z 79:64 (26:16, 50:28, 71:47, Brown 16, Perry 12; Lorbek 17, Mahkovic 10) še v drugo porazili Helios, Slatinčani pa po podaljšku z 90:89 (19:24, 38:45, 54:65, 75:75, Nichols 27, Gabrovšek 21; Škifić 24, Lapornik 21) Novomeščane. Tretja tekma bo jutri ob 20.30.

Potem ko so košarkarji Heliosa na prvi polfinalni tekmi odigrali dober prvi polčas in je na to opozoril tudi trener Olimpije Jurica Golemac, so Ljubljančani včeraj pritisnili od samega začetka in hitro odločili vprašanje o zmagovalcu. Kazalo je, da bo razlika na koncu znova visoka, a so jo Domžalčani v zadnjih minutah nekoliko znižali. »Tekmo smo odprli resno, odigrali prve tri četrtine odlično, nato pa na koncu tekme nekoliko padli. Zdaj gre zares, lovimo trofejo. Imamo čas za pripravo in počitek. Samozavestno se podajamo v finale,« je povedal Jurica Golemac, ki bo sprva naskakoval še pokalno lovoriko, za katero se bodo zmaji s Krko, Rogaško in Šentjurjem borili ta konec tedna na Kodeljevem. S suverenim prebojem v finale je bil zadovoljen tudi prvi strelec gostov (16 točk) Rion Brown. »Za nami je dobra serija. Veliko dela smo naredili že z zmago na prvi tekmi. Tudi v Domžalah smo zaigrali agresivno od samega začetka, predvsem v obrambi. Enako igro želimo prikazati tudi v finalu.«

Nad izpadom ni bil razočaran trener Heliosa Dejan Jakara. Zavedal se je namreč, da njegovo moštvo kakovostno ni doraslo tekmecu, a so ga določeni deli tako na prvi kot tudi na drugi tekmi vseeno zadovoljili. »Pričakovali smo silovit začetek Olimpije, saj smo imeli po prvi tekmi občutek, da so nas nekoliko podcenjevali. Ko so v drugem polčasu ob višjem vodstvu naredili nekaj menjav, smo lepo vzpostavili ravnotežje. Na koncu je Olimpija zasluženo še drugič zmagala in želim ji veliko sreče v velikem finalu,« je povedal Dejan Jakara.

Krka je imela proti Rogaški v zadnji četrtini že 14 točk naskoka, pa morala nato še tretjič v letošnji sezoni v Rogaški Slatini igrati podaljšek. Junak Slatinčanov je bil David Nichols, ki je slabe štiri sekunde pred koncem zadel prosta meta za zmago gostiteljev.