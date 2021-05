Navijači se na tribune vračajo ob pravem času. V zadnjem tednu troboja za naslov slovenskega prvaka bo odločala vsaka žoga. Dva kroga pred koncem tridesete sezone ima Maribor točkovno in psihološko prednost pred Olimpijo in Muro. Ljubljančani so po črni seriji petih tekem brez zmage v nokdavnu. Razplet je tako nepredvidljiv, da lahko Prekmurci osvojijo naslov prvaka ali pa ostanejo brez evropskega nastopa. V nori teoriji se lahko na prvo mesto prebijejo celo Domžale, ki so hit pomladi.

Olimpija v psihološki blokadi

Še nikdar se ni zgodilo, da bi slovenski prvak za osvojitev prvenstva potreboval tako malo točk kot v letošnji sezoni, ki jo zaznamujejo velika nihanja glavnih kandidatov za lovoriko. Olimpija je imela pred mesecem dni sedem točk prednosti in po visoki zmagi nad Koprom je bila zelo blizu šampionski lovoriki. Nihče ni slutil, da bo na zadnjih petih obračunih tako močno zabredla in doživela tri boleče poraze brez doseženega gola. V tem obdobju je Olimpija postala celo najslabša ekipa lige, kar po nedeljski blamaži v Celju (0:4) ne more biti več naključje. Ljubljančani so na igrišču tako neprepoznavni, da se mora trener na vrhuncu sezone javno opravičevati navijačem. V igri Olimpije ni požrtvovalnosti in borbenega duha. Djordje Ivanović je spomladi razglašen, Andrej Vombergar ima smolo s poškodbo, kapetan Timi Max Elšnik pa je po evropskem prvenstvu za mlade (pre)močno popustil.

Olimpija brez agresivne in odločne drže nima kaj iskati v boju za naslov prvaka. Ljubljančani ne odločajo več sami o svoji usodi, ampak upajo na spodrsljaj Maribora. Trener Goran Stanković se je prvič v karieri znašel v igri za nogometni prestol in na ključnih tekmah odločajo tudi trenerske izkušnje. Njegovo moštvo se je znašlo v psihološki blokadi in plačuje davek napornega ritma dveh tekem na teden. Za Olimpijo se sezona še vedno lahko razplete sanjsko z dvojno krono, a bo morala utrujena zasedba najprej korenito spremeniti odnos do igrišča. Če Ljubljančani igrajo brez želje po zmagi, so za motivirane nasprotnike prebrana knjiga in dogaja se, da žoge dežujejo v mrežo. Zaključek sezone vedno pokaže pravi značaj moštva in Olimpija je že lani prav v zadnjem krogu zakockala naslov prvaka v Celju.

Maribor je na zadnjih tekmah vzel skoraj vse, kar mu je ponudila Olimpija. V Ljudskem vrtu so prepričani, da bo treba za šestnajsto zvezdico premagati še Koper in Muro. Trener Simon Rožman odganja evforijo, saj zadnjih 180 minut sezone prinaša ogromno pasti in na koncu bo prvak tista ekipa, ki se bo najbolje znašla pod pritiskom. Še zdaleč ne gre odpisati Mure, ki vztrajno drži stik s prvim mestom. Nič ne bo nemogoče, če v Fazaneriji jutri padejo Domžale. Pozor – Mura je najbolj nevarna na velikih tekmah in zaključni krog bi lahko prinesel poslastico v Ljudskem vrtu, če Maribor že jutri ne postane novi slovenski prvak.