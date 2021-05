Vsi bomo aretirani. Ali pa morda bombardirani.

Gospa, lepo prosim, dajete si masko gor, so me poslali, naj vas opozorim, mi je rekel mlad policist na pisanih petkovih protestih, kjer je bil govor o vodi, pa o zlorabah vlade, nekaj tu živečih Palestincev je opozorilo še na dogajanja v Izraelu. Policistu sem se opravičila, da sem že dvakrat cepljena, in si nadela masko. Ob njegovi prijaznosti sem pomislila, da so končno dojeli, daj jih je Hojs spremenil v sovražnike državljanov. A po koncu protestov smo izvedeli, da je policija popisala Palestince, samo njih, natančneje vse ljudi temnejše polti. Policija je ukrepala na podlagi barve kože. Slovenska policija je torej zdaj že povsem odkrito rasistična. Definicija državnega rasizma je, da državni organi ljudi drugačnega rodu obravnavajo drugače kot »svoje«. Če se vam zdi, da vas to ne zadeva, se spomnite nedavne šale uslužbenca zunanjega ministrstva, ki je razpošiljal sporočilo »Vsi boste aretirani«. Ta oblast nima smisla za humor, zgolj za ubijalski cinizem.