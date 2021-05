Mirno, tiho in sila ponižno je 43-letni Niko Stariha stopil pred sodnika ljubljanskega okrožnega sodišča Marka Justina v zadevi, v kateri mu tožilstvo očita poškodovanje tuje stvari in povzročitev splošne nevarnosti. Stariha je namreč 19. oktobra 2019 zažgal celico v priporu na Povšetovi v Ljubljani. Na prvi pogled prav nič ni kazalo na to, da gre za starega znanca policije in sodišč, ki z raznimi nasilnimi in povsem nerazumnimi dejanji vedno znova poskrbi, da se mu bivanje za rešetkami stalno podaljšuje.

Kazenska kartoteka Črnomaljca je dolga. V Beli krajini ga poznajo kot tistega, ki je že pred mnogimi leti v policijsko postajo vrgel ročno bombo. Pa nekega dne vanjo vkorakal s puško. Pa grozil sosedu, da ga bo ubil, nato pa kar sam poklical policiste in jim grozil, da bo pobil njih in njihove družine. Nekega soseda je zato, ker ga je motil pasji lajež, z desko po glavi.

Z nožem nad paznika

Tudi v zaporih in priporih ga dobro poznajo. Nekega paznika na Povšetovi naj bi poskušal zabosti, ko so ga premestili v Celje, pa se je zabarikadiral v celico in paznike obmetaval s steklom, izruval je celo straniščno školjko ter poškodoval električno omarico in komaj so ga obvladali. Februarja se je začelo sojenje v Celju zaradi tega incidenta in že takrat je jadikoval, da nima odvetnika.

Zgodba se je zdaj ponovila v Ljubljani. Stariha je, kot rečeno, precej skrušeno, mirno in prepričljivo, a bolj težko razumljivo razlagal, da so mu prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči zavrnili, češ da ima preveč premoženja, saj naj bi podedoval petino nekaj deset različnih nepremičnin. Da bo zdaj to prodal in da si bo priskrbel odvetnika, je hitel razlagati sodniku Justinu. V enako mirni in spoštljivi maniri mu je ta odvrnil, da bodo predobravnavni narok izpeljali tudi brez odvetnika obdolženega. Tožilec Luka Virant je v primeru priznanja krivde predlagal deset mesecev zapora, Stariha je predlog zavrnil, dejal, da krivde ne priznava, in v spremstvu paznikov zapustil sodno dvorano. Primer se bo torej nadaljeval v rednem sodnem postopku.