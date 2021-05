Terme – gostje frustracije zaradi vladnih ukrepov stresajo na zaposlene

Vladne omejitve za zmanjšanje tveganja in širjenja okužbe z novim koronavirusom so tako rigorozne, nesmiselne in neživljenjske, da jih v praksi ni mogoče izvajati, gostje pa nezadovoljstvo stresajo na zaposlene, opozarjajo v slovenskih termah. Preverili smo, kako je s tem na Hrvaškem.