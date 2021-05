Prav tako je EU po napornih širitvah leta 2004 in 2007 doživela številne krize in šoke, od gospodarske do migracijske krize, brexita in zdaj še pandemije, zaradi česar se želi pred novo širitvijo najprej notranje utrditi. »Hkrati pa je šest balkanskih držav EU dalo dobre razloge, da upočasni širitveni proces,« ocenjuje Lang in navaja znane težave pomanjkanja vladavine prava, korupcijo, etnična vprašanja in dvostranske napetosti med državami. EU je po eni strani postala vse bolj zagledana vase, hkrati pa je širitvena agenda spolzela s seznama prioritet, ker je bila soočena z globalnimi izzivi kitajskega vzpona, trgovinskih sporov in težavami s svojo vzhodno in južno soseščino, dodaja. »Medtem ko je bila še leta 2004 predvsem Nemčija gonilna sila širitve EU na srednjeevropske države, zdaj primerljivega motorja za nadaljevanje tega procesa ni,« pravi Lang in opozarja, da tudi na ravni EU ni bilo konsenza glede nadaljnje širitve.

Na novo vzniklim aktivnostim za širitev pa po njegovi oceni daje zagon vse večja prisotnost Rusije in Kitajske v regiji, kjer je EU izgubila precej vpliva na področju infrastrukture in investicij pa tudi sicer zaradi svoje cepitvene politike. EU je po Langovi oceni nazadnje doumela, da mora storiti več za povrnitev svoje kredibilnosti in vpliva v regiji. Toda, kot opozarja, geostrateški razmisleki držav članic utegnejo tudi okrepiti evroskepticizem. »Nekateri v EU začenjajo razmišljati, da bi širitev, ki je bila namenjena za izvoz stabilnosti, lahko uvozila nestabilnost. Nekatere potencialne članice imajo tesne vezi s tujimi silami in lahko delujejo kot njihov zaveznik v EU, s čimer bi doseganje skupne zunanje politike EU postalo še težje.«

EU bo po njegovem kljub vsemu nadaljevala aktivnosti v podporo širitvenemu procesu in stabilizaciji regije s programi ekonomskega in investicijskega načrta in z berlinskim procesom. »Odprtje pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo bo verjetno naslednji oprijemljivi korak in viden signal za vse države v regiji. A ker bo Bolgarija pred novimi volitvami to poletje, spomladi leta 2022 pa bodo tudi francoske predsedniške volitve, se bo to okno priložnosti tudi zaprlo. Slovensko predsedstvo bo na tej točki imeli pomembno vlogo,« še ocenjuje Lang. ag