Torej: premier Janez Janša je na slovesnosti v Lučah prejel Kocbekovo priznanje, ki ga kot najvišje priznanje za doprinos k delovanju skalašev in širjenju njihovih vrednot, ciljev in dela podeljuje Slovenski gorniški klub Skala. Janši so priznanje podelili za njegovo »vizionarsko in požrtvovalno delo ter za številne spodbude in vzor vztrajnosti na poti k skupnemu cilju«. Na slovesnosti so podelili tudi prve spominske značke ob 100-letnici delovanja skalašev na Slovenskem. Prejeli so jih ustanovni očetje, in sicer prav tako Janez Janša ter gorska vodnika Anton Jeglič in Bojan Pograjc.

Tako. Mi smo svojo dolžnost opravili in zdaj upamo, da bomo na razpisu kulturnega ministrstva vendarle dobili kakšno točko za uravnoteženo poročanje. Mimogrede, kakšno si obetamo tudi na račun nedvoumnega naslova tega zapisa. Če pomaga, bomo jutri objavili še kaj o slovesnosti ob 31. obletnici Manevrske strukture narodne zaščite, kjer sta govorila Aleš Hojs in Igor Bavčar, prisoten pa je bil tudi Janez Janša.