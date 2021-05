To je tisto, kar pri cepljenju v resnici šteje – ne, ali bomo pri srečanju z virusom ostali »sterilni«, ampak ali nam ne bo treba zaradi bolezni k zdravniku oziroma v bolnišnico. In glede tega poglavitnega cilja cepljenja so vse mutacije povzročitelja covida-19 razveseljivo neučinkovite. (Foto: Alojz Ihan, virolog)