#intervju Soon Siok Park - Joško, sommelier in vinar: Korejec, ki vino prideluje v Sloveniji

Slovenijo v zadnjih letih, kljub temu da na vinski karti sveta velja za liliputansko deželo, obiskuje vse več ljubiteljev vina. Pa ne samo v turističnem smislu. Eden izmed takšnih je Soon Siok Park oziroma Joško, kot se ga je prijel vzdevek že v prvih dneh, ko je prišel v Slovenijo. V Južni Koreji je delal kot sommelier in na eni izmed vinskih predstavitev slovenskih vinarjev v Seulu se je tako navdušil, najprej nad vini, nato pa še nad deželo, da namerava pri nas, kot pravi, preživeti preostanek svojega drugega življenja. In seveda pridelovati vino.