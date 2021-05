O Tomu Cruisu si mislite, kar hočete, a glede na sloves 58-letnega ameriškega igralca ob lanskoletni novici, da bo v sodelovanju z Elonom Muskom in ameriško vladno agencijo za vesoljski program Naso snemal film v vesolju, nismo niti trenili. Ni se zdela posebno presenetljiva, celo logična je bila. Ker kam pa še lahko gre človek, ki pri svojih letih za vse te misije nemogoče ne potrebuje kaskaderja, sprinta z zlomljenim gležnjem, leti z lovskim letalom in dela lupinge s helikopterjem?

Tom Cruise je pač blagovna znamka za kakovostne in ambiciozne akcijske filme, a kot kaže, ga želijo pri njegovem zadnjem, pionirskem projektu zdaj prehiteti Rusi. Pri britanskem Guardianu so to poimenovali: vesoljska tekma številka dve. Zakaj? Že nekaj časa je znano, da Cruise izlet na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) načrtuje oktobra, pred dnevi pa je ruska vesoljska agencija Roskozmos sporočila enako namero. Na začetku meseca bodo tako na ISS poslali 36-letno igralko Julijo Peresild in 37-letnega režiserja Klima Šipenka, ki bosta v vesolju posnela film z naslovom Izziv. Izstrelitev s kozmodroma Bajkonur je predvidena za 5. oktober. Urjenje bosta začela 1. junija, kar bo snemala ruska televizija Channel One.