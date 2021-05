#intervju Gregor Krušič, direktor Teniške zveze Slovenije: Želja je še močnejši portoroški turnir

Gregor Krušič je direktor Teniške zveze Slovenije od leta 2013. Pravi, da je organizacija zveze na vrhuncu, da so razmere v slovenskem tenisu vse boljše. »Zaveslali smo proti temu, da slovenski tenis organiziramo tako, kot mu pritiče. Veliko napora vlagamo v organizacijo domačih turnirjev, ki jih je na leto več kot 230. Smo v zaključni fazi uvedbe novega sistema za organizacijo turnirjev in točkovanja jakostne lestvice, in sicer ameriškega UTR,« na vrhuncu spomladanske tekmovalne sezone odgovarja nekdanji slovenski teniški reprezentant. Dodaja: »Pripravljamo strategijo slovenskega tenisa, ki se bo nanašala predvsem na način poučevanja od prvih udarcev do zaključne faze prehoda v člansko konkurenco. Med drugim želimo tudi, da igralci in trenerji ne bi bili več prepuščeni sami sebi, temveč bi imeli koordinatorja, ki bi jim pomagal izbirati prave turnirje in sprejemati ključne odločitve. Poleg naštetega si prizadevamo sestaviti celoto, s katero bomo potrkali tudi na vrata državnih institucij ter jih opozorili, da je skrajni čas za izgradnjo nacionalnega teniškega centra.«