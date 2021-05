Seveda sva se v tem času, ko sem vodila skupino, večkrat slišala tudi po telefonu, ker se je bilo treba kakšne stvari dogovoriti. Ne predstavljam si, da bi kakšna strokovna skupina prišla do politike in ji rekla, točno tako je treba narediti. Moti me, da mediji vedno poudarjajo, da politika ne posluša stroke. Stroka ima konflikt interesov. Mi gledamo le en segment: ljudi, ki naj ostanejo zdravi, ne smejo ne zboleti ne umreti. Medtem ko mora biti pogled politike širši, ona mora prisluhniti več strokam in njihova spoznanja povezati med seboj. Kot vodja skupine nisem nikoli rekla, da je treba nekaj nujno storiti, politika pa tega ne bi hotela. Nismo delovali na tak način. Čigava je obveljala v pogovoru? Bi rekla, da je pogosto na hitro obveljala njegova, potem, sčasoma, pa naša stran. Včasih je treba malo počakati.

Janša je prijeten sodelavec, ker hitro in dobro razmišlja, ne da se ga prinesti okoli z veliko besedami. To cenim, ker nisem človek, ki bi mi imponirali tisti, ki veliko in lepo govorijo. Komunikacija s premierjem je bila dobra: v nekaj stavkih sem znala povedati, kakšno je naše stališče in zakaj, podala sem podatke in reference. Predlog je sprejel ali odklonil. Vsekakor je premierja mogoče prepričati z argumenti. To se mi zdi ustrezno. Sobotna priloga Dela