Janševo vlado in s tem masaker nad nedolžnimi Palestinci je podprl tudi privilegirani Matej Lahovnik, češ, naša vlada podpira žrtve terorističnih napadov Hamasa. A pravih žrtev nihče od njih noče videti. (Le kdo bi se zavzemal za šibke, revne in marginalne, kajne.)

Židje se ponekod še vedno soočajo z antisemitizmom, boleče jih je zaznamoval holokavst, zato še toliko manj razumem, da že desetletja nasilno zatirajo Palestince, izraelska vlada jih že 70 let kaznuje, izseljuje, diskriminira, nadzira njihovo življenje (nadzoruje zemljo, zrak, vodo, hrano in celo svobodo gibanja vseh Palestincev). Tudi sedanje spopade so sprožile številne vladne odločitve, povezane z napori izraelskega premierja Netanjahuja, da bi si rešil politično kariero, recimo: razlastitve in nasilne izselitve palestinskih družin iz vzhodnega Jeruzalema zaradi etničnega čiščenja, policija uporablja brutalno silo proti prebivalcem in protestnikom, izraelske varnostne sile sprovocirajo nerede pred mošejo Al Aksa v času muslimanskega svetega meseca ramazana, jo napadajo in ranijo več sto Palestincev… Predstavljajte si simboliko: oboroženi policisti tečejo čez molitvene preproge in napadajo vernike na enem od najsvetejših islamskih krajev in v njegovem najsvetejšem mesecu. Medtem pa ekstremistični izraelski naseljenci korakajo po jeruzalemskih ulicah in skandirajo »Smrt Arabcem!« ter požigajo na tisoče oljk, ki pomenijo Palestincem preživetje.

Predstavniki ene najbolj spoštovanih organizacij za človekove pravice na svetu, Human Rights Watch, menijo, da ekstremistom in pokvarjenim voditeljem na obeh straneh ustreza status quo in da je verjetno edini način za ustavitev tega grozljivega kroga – izraelskega nasilnega razseljevanja Palestincev z njihovih domov, vsakodnevnega kaznovanja nedolžnih družin, Hamasovega obstreljevanja z raketami in izraelskega bombardiranja Gaze – uvedba sankcij proti Izraelu (tehnološke in kulturne sankcije, bojkot prodaje orožja…). Desetletja trajajoči mirovni proces očitno ne deluje.

In mi? Vlada (Janša?) je izobesila izraelsko zastavo (kar je že samo po sebi v nasprotju z zakonom), a ne samo v svojem imenu. To namreč pomeni uradno stališče Slovenije do bližnjevzhodnega konflikta. Zunanjo politiko pa usmerja parlament, zato sprašujem: od kdaj imamo takšno zunanjepolitično strategijo? Sta vlada in/ali MZZ prekoračila pooblastila? Bolj kot vsa ta pravna vprašanja me zanima človeški vidik, naš odnos do zatiranja nemočnih, do teptanja človekovega dostojanstva in človekovih pravic. Ali res podpiramo izraelski apartheid nad Palestinci? Smo res brezbrižni in brezčutni za umiranje palestinskih otrok? Ne, mene ni zraven.

Polona Jamnik, Bled