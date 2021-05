Izvedenec na sojenju Martinu Zaviršku: Bolečine so bile grozne

Na sojenju Martinu Zaviršku zaradi umora njegove žene avgusta lani v Mali Račni so zaslišali izvedenca za sodno medicino dr. Armina Alibegovića. Spraševali so ga o pokojničinih poškodbah in o bolečinah, ki jih je morala pretrpeti.