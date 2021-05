Nagrada skupine OHO, osrednja nacionalna nagrada za sodobno vizualno umetnost, namenjena mladim umetnikom do 40. leta, je minuli konec tedna pripadla Lene Lekše. Diplomirana kiparka, ki na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje končuje magistrski študij, je v preteklosti nase večkrat opozorila z ustvarjanjem kompleksnih fiktivnih svetov, denimo fiktivne gore Geenberg; ta je na googlovem zemljevidu obstajala kar 24 ur, preden so jo odgovorni odstranili, na wikipediji pa je domovala dva tedna, preden so administratorji ugotovili, da gre za nakano.

Nagrajeno delo Strategije požvižgavanja je zvočna instalacija, nastala ob istoimenski razstavi, ki jo je imela avtorica lani v galeriji Alkatraz. Gre za polurni posnetek žvižganja množice žvižgačev na platformi zoom, saj je bil umetničin cilj v proces nastajanja umetniškega dela vključiti čim več ljudi. Žvižganje je kot umetniški izraz v kulturnih ustanovah pravzaprav prepovedano, avtorica pa to spontano in naključno, včasih domala banalno gesto obravnava tudi kot simbolni izraz svobode ali celo upora. »Avtorica brez besed, precizno in kritično obravnava specifične okoliščine dela v dobi pandemije. Delo je pogumno, humorno in kritično hkrati,« je ocenila žirija. Nagrada OHO bo Lene Lekše prinesla dvomesečno umetniško rezidenco v New Yorku, nato pa še samostojno razstavo v Ljubljani.