Mirana Likar, nominiranka za Cankarjevo nagrado: Dobra literatura je vedno pričevanje

Mirana Likar je nase pred dobrim desetletjem opozorila že z zbirko Sobotne zgodbe in v spominu bralcev sprva ostajala predvsem kot spretna avtorica kratke proze (Sedem besed, Glasovi). Šele pred štirimi leti se je z družinsko sago Babuškin kovček podala v romaneskno obdelavo 20. stoletja. Da jo to obdobje zgodovine še posebej priteguje, dokazuje tudi njen zadnji, zelo uspešen roman Pripovedovalec. »Da sem ga napisala, sem dolgo vstajala ob štirih zjutraj, ne vem, ali bi to zmogla še enkrat,« pravi pisateljica, ki se vsak delovnik ob osmih spremeni v učiteljico slovenščine.