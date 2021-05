Skoraj štirje milijoni za povezavo do Kamnika

Evropskih sredstev bo deležna tudi kolesarska povezava med Kamnikom, Mengšem, Trzinom in Ljubljano, ki bi jo lahko začeli urejati že v letošnjem letu. Najboljše razmere za kolesarjenje bodo med Kamnikom in Mengšem, najkrajšo pa je potegnila Ljubljana, kjer so zamudili priložnost za ureditev povezave med Črnučami in Tomačevim.