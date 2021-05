V torek bo sprva pretežno jasno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od tri do osem, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo bodo padavine spet zajele vso Slovenijo in do srede zjutraj večinoma ponehale. Na Primorskem bo zapihala burja.

V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

V četrtek bo dopoldne povečini sončno, popoldne pa bo še nastalo nekaj ploh ali neviht.

Vremenska slika: Hladna fronta je prešla Slovenijo. Za njo bo v višinah k nam dotekal dokaj hladen in prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Od zahoda se bo delno zjasnilo, nastalo bo še nekaj ploh.

V torek bo ob severnem Jadranu pretežno jasno, drugod dopoldne sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.