V Mariboru ob padcu kovinskih vrat hudo poškodovan sedemletnik

V eni od mariborskih mestnih ulic se je nedeljo popoldne pripetila nesreča, v kateri se je hudo poškodoval sedemletni otrok. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je do nesreče prišlo, ko je popustil kovinski nosilec sto kilogramov težkih dovoznih nihajnih kovinskih vrat, ki so padla na otroka in ga pokopala pod seboj.