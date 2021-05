Na dnevnem redu današnjega dela redne seje je bilo odločanje, ali bo DZ zahteval mnenje predsednika republike Boruta Pahorja na to temo. Za nadaljevanje seje je bilo predvideno odgovarjanje premierja Janeza Janše in ministrov na poslanska vprašanja. V nadaljevanju tedna pa naj bi DZ odločal o predlogu ustavne obtožbe predsednika vlade Janše ter predlogu za razrešitev predsednika DZ Igorja Zorčiča.

Za predlagani dnevni red so sicer glasovali poslanci DeSUS, SNS in koalicije z izjemo dveh odsotnih poslancev SDS in enega odsotnega poslanca SMC, proti pa so bili poslanke in poslanci preostalih opozicijskih poslanskih skupin z izjemo enega odsotnega poslanca SD. Odsotna sta bila tudi poslanca narodnih skupnosti.

Janša: To je absurd na kvadrat Premier Janez Janša se je na glasovanje že odzval na twitterju in ga označil za »absurd na kvadrat«. »Predsednik DZ Igor Zorčič je glasoval proti dnevnemu redu redne seje, ki jo vodi. In s tem preprečil obravnavo vrste pomembnih rešitev za ljudi, pa tudi ustavne obtožbe, ki jo je vložila opozicija,« je zapisal in dodal ključnik #butale. Absurd na kvadrat. Predsednik DZ @IgorZorcic je glasoval proti dnevnemu redu redne seje, ki jo vodi. In s tem preprečil obravnavo vrste pomembnih rešitev za ljudi, pa tudi ustavne obtožbe, ki jo je vložila opozicija. #butale — Janez Janša (@JJansaSDS) May 17, 2021 Da je absurd, da Zorčič glasuje proti dnevnemu redu seje, ki jo je sklical, je v izjavi za medije v DZ ocenil tudi vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec. Kot je dejal, takšnega zapleta ne pomni, pa je že dolgo v parlamentu. Glasov imajo sicer dovolj, vendar pa takšnega zapleta niso pričakovali, je dodal. Spomnil je, je bila ključna točka seje ustavna obtožba. »Da glasujejo proti svoji točki, je zame nerazumljivo. Očitno se bojijo glasovanja o predsedniku DZ,« je pripomnil. Napovedal je, da se bodo glede na poslovniške možnosti še posvetovali o prihodnjih korakih. Ocenjuje pa, da takšno spreminjanje delovnega procesa v DZ ni primerno.