Tolikšno število vpogledov se mu zdi nenavadno veliko. "Verjamem, da se te službe zlorabljajo za politične namene," je dejal.

Po njegovih besedah so se vpogledi v njegove kartoteke začeli potem, ko so se v javnosti pojavile informacije, da je kandidat za predsednika stranke SMC. Odgovora policije o vzroku za te vpoglede mu še ni uspelo pridobiti, se mu pa zdijo sumljivi med drugim zato, ker se je iskalo tudi podatke iz cestno-prometnih zadev, čeprav ima kot minister službeno vozilo z voznikom.

Junija lani so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) izvedli hišne preiskave na njegovem domu in ministrstvu zaradi suma kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev. "Od vsega začetka je bilo jasno, da je ta operacija vodena," je Počivalšek danes povedal pred preiskovalno komisijo na čelu z Dejanom Kalohom (SDS).

"Vse, kar so iskali, bi lahko dobili tudi brez hišne preiskave"

Kot je še dejal, so bile te preiskave sicer izvedene korektno, priči je sam izbral, počakali so tudi na prihod njegovega odvetnika, le vodja preiskave se je obnašal agresivno. Navedbe v odredbi za preiskavo so se Počivalšku zdele žaljive. "Vse, kar so iskali, bi lahko dobili tudi brez hišne preiskave," je dejal.

Še vedno verjame v slovensko policijo, da večina dobro dela, a po tem, kar se mu je dogajalo, meni tudi, da "se nekatere zadeve odvijajo mimo ustaljene piramide in da so nekateri deli tega sistema izločeni in delujejo po navodilih od zunaj".

V današnjem pričanju je Počivalšek med drugim še povedal, da v določenem obdobju, ko je bil minister v vladi Marjana Šarca (LMŠ), ni prejemal varnostno-obveščevalnih podatkov, ki bi jih kot gospodarski minister moral dobivati in jih je v ostalih obdobjih ministrovanja tudi dobival.

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju morebitnih zlorab v postopkih zoper nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja in drugih, ki so sestavljajo poslanci SDS in NSi, naj bi danes zaslišala še nekdanjega zaposlenega na mariborski občini Andreja Krapšeta.