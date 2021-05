Prva prometna nesreča se je zgodila ob 6. uri, ko je voznica v smeri Kranja trčila v odbojno ograjo pri priključku Strahinj-Naklo, v drugi ob 7.30 pa so bila pri Brniku smer Kranj-Ljubljana udeležena tri vozila. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, sta se pravzaprav zgodili dve prometni nesreči, obe zaradi neustrezne varnostne razdalje. Po prvih podatkih je nastala samo materialna škoda.

Na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani ter na vipavski hitri cesti pred Ajdovščino proti Vipavi je zaradi večje količine vode na vozišču promet oviran, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.

Policisti pozivajo k previdnosti, prilagojeni hitrosti vožnje in večji varnostni razdalji. Vremenske razmere so slabe, cesta je mokra in spolzka. Prihaja do akvaplaninga - med pnevmatiko in cesto se nabere sloj vode, ki ga pnevmatika ne more več v zadostni meri odvajati. Posledica je izguba oprijema, so še dodali z uprave.

Tudi na prometnoinformacijskem centru voznike pozivajo, naj vozijo s prilagojeno hitrostjo, povečajo varnostno razdaljo in ročno prižgejo luči. V primeru zastoja morajo vozniki med ustavljenima kolonama pustiti intervencijsko pot, opominjajo.