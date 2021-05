Kljub mednarodnim pozivom k prekinitvi ognja spopadi ne ponehajo. Po navedbah izraelske vojske so ponoči napadli hiše devetih visokih predstavnikov Hamasa, v katerih naj bi bila tudi skladišča orožja.

Skupaj je bilo v tednu dni spopadov v Gazi napadenih več kot 1500 ciljev, je v nedeljo sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Zatrdil je tudi, da se bodo izraelski napadi nadaljevali s polno silo.

Minula nedelja je bila sicer najhujša doslej. Po palestinskih navedbah je bilo v izraelskih napadih v Gazi ubitih najmanj 42 ljudi, skupaj doslej že 192. Izraelska vojska pa je sporočila, da je Hamas, ki ga imajo v Izraelu in tudi na Zahodu za teroristično organizacijo, od prejšnjega ponedeljka na izraelske cilje izstrelil okoli 3100 raket. Skupaj je bilo pri tem ubitih deset ljudi, več sto pa ranjenih.

V Montrealu spopadi med proizraelskimi in propalestinskimi protestniki

V več kanadskih mestih so v nedeljo potekali protesti v podporo Palestincev, v Montrealu pa so se zbrali tudi podporniki Izraela. Prišlo je do spopadov med proizraelskimi in propalestinskimi protestniki, ki jih je montrealska policija prekinila tudi z uporabo solzivca.

Kanadski premier Justin Trudeau je nasilje na protestih v Montrealu obsodil. Kot je izpostavil v tvitu, je pomembna pravica do mirnega združevanja in svobode izražanja, a hkrati niso sprejemljivi antisemitizem, islamofobija ter kakršnokoli sovraštvo.

V Montrealu so se nedeljski protesti sprva začeli mirno. Najprej se je v središču mesta zbralo več sto protestnikov, ovitih v izraelske zastave, da bi izrazili solidarnost z judovsko državo. Ko so prispeli propalestinski protestniki, pa je kmalu prišlo do napetosti in izbruhnili so spopadi.

Skupno se je v središču mesta zbralo več tisoč propalestinskih protestnikov, ki so po lastnih navedbah protestirali zaradi izraelske represije in vojnih zločinov na območju Gaze.

Montrealska policija, ki je proteste označila za nezakonite, je posredovala in uporabila solzivec, da bi ločila in razgnala obe skupini, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Podobno kot kanadski premier je se na nasilje ob protestih odzvala motrealska županja Valeri Plante, ki je na twitterju zapisala, da je protestiranje pravica, vendar nestrpnost, nasilje in antisemitizem nimajo mesta v mestu. »Montreal je mesto miru,« je še zapisala.

Izrael in islamistične oborožene skupine so se zapletle najhujše nasilje zadnjih let, ki so ga sprožili nemiri v Jeruzalemu. Najhuje je bilo doslej v nedeljo na območju Gaze, od koder so poročali o najmanj 42 smrtnih žrtvah.