Devet krogov so nogometaši Olimpije držali prvo mesto na lestvici prve lige, imeli vmes že velikanskih 7 točk prednosti pred Mariborom, a ga nato začeli lomiti. Danes so ga v 34. krogu nemara dokončno polomili v Celju, kjer so doživeli tretji poraz (0:4) na zadnjih petih tekmah, na katerih so od možnih 15 vknjižili le dve točki. Maribor jih je na drugi strani 10, kar je bilo dovolj, da se je dva kroga pred koncem prvenstva znova povzpel na vrh, na katerem ima točko prednosti pred Olimpijo. Tretja Mura po remiju z Aluminijem za prvim mestom, le da za drugim tekmecem, še naprej, kot pred tem krogom, zaostaja za tri točke.

Polom Olimpije Pritisk pomembnosti tekme, na kateri moraš zmagati, moštvo lahko bodisi spodbudi, da na igrišče priteče z »nožem med zobmi« in kar leti, lahko pa noge »naredi težje«, zaradi česar igra ne steče. Gostovanje pri Celju je prineslo nov dokaz, da se to drugo Olimpiji dogaja že redno. Gostitelji so namreč v primerjavi s tekmecem igrali, kot da delujejo na turbo pogon, z lahkoto prihajali do priložnosti in v uvodnih ter zaključnih minutah prvega polčasa dve tudi izkoristili. Že v sedmi minuti je lep gol z okoli 18 metrov dosegel Ivan Božić, v 43. pa je bil po lepi moštveni akciji zanesljiv Ester Sokler. Ljubljančani so do prvega strela na gol prišli šele po dobre pol ure, ko je prek gola streljal Gal Kurež, kljub temu da so v drugem polčasu igrali bolj napadalno, pa so ob koncu še dve priložnosti izkoristili Celjani – prvo tri minute pred koncem, ko je za 3:0 zadel Mičo Kuzmanović, drugo pa v sodnikovem podaljšku, ko je lepo zaključil še Filip Dangubić. Celje je tako prišlo do tretje zmage na štirih tekmah pod vodstvom trenerja Agrona Šalje in se povsem vključilo v boj za mesta, ki zagotavljajo neposreden obstanek v ligi. »Super prvi polčas in pameten drugi,« je bila kratka ocena Šalje, medtem ko je bil trener Olimpije Goran Stanković realen: »Tudi če bi igrali še eno tekmo, gola ne bi dosegli. Poraz boli, a prvenstva še ni konec.«