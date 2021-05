Mi vsi smo Izraelci

Že teden dni se v Gazi uresničuje izraelska napoved, da bodo Palestince zraketirali nazaj v preteklost. Tokratna vojna se je sprožila sredi napetega sestavljanja nove izraelske koalicije po zadnjih parlamentarnih volitvah, ko Netanjahuju ni kazalo dobro, da se bo obdržal na oblasti. Provokativni napadi izraelskih varnostnih sil na območju Svetišča na skali ob koncu ramadana in nadaljevanje etničnega čiščenja Palestincev so bili povod za začetek Hamasovih napadov na Izrael, ki je v popolni nezmožnosti palestinske uprave in mednarodne skupnosti, da se upre izraelski agresiji in radiranju vseh možnosti za rešitev dveh držav, prevzel vodenje upora.