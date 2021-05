Podim letos poteka že 41. leto, zadnje desetletje in pol pa se je spremenil v tehnološko startupovsko srečanje v širši evropski regiji. Konferenca bo tudi letos potekala virtualno, saj Tovarna podjemov, ki je nosilec dogodka, druge alternative nima. Lani bi jo recimo lahko odpovedali, v kar že lani niso privolili, čeprav je bilo več tovrstnih srečanj odpovedanih ali prestavljenih na jesen, kar se zaradi vztrajajoče epidemije tudi ni izkazalo kot dobro.

Virtualno srečanje z več kot sto govorci

»S tega vidika je virtualno srečanje edina možnost, da se ta skupnost na tak strukturiran način sreča,« pove programski vodja Podima DX Urban Lapajne. »Lani smo imeli okoli 120 govorcev z vsega sveta, kar bi bilo v fizični obliki praktično nemogoče. Ta element in sprejemljivost spletnih nastopov je ključna dodana vrednost, ki jo je okolje sprejelo kot nekaj običajnega,« pojasni Lapajne. Na dogodku se zbere tisoč udeležencev, število pa so omejili na obvladljivo številko, ker ne želijo iti v smeri velikih sestrskih konferenc z desettisoči udeležencev, kot je na primer Web Summit. Tako poskrbijo za primeren izbor startupov na eni strani in investitorjev na drugi, doda Lapajne.

Tridnevni program Podima z več kot sto govorci z vsega sveta ponuja bogat program, ki bo letos potekal na novi spletni platformi za virtualne dogodke. Na številnih panelih, delavnicah in predstavitvah bodo udeleženci dobivali novo znanje. Program je razdeljen v več kot deset sklopov – od krožnega gospodarstva in tehnologij, ki bodo krojile našo prihodnost, do inovacij v zdravstvu, novih finančnih tehnologij in pametnih mest. Poseben poudarek je tudi letos na sklopu Founders talk, ki gosti uspešne ustanovitelje večmilijonskih podjetij. Ti bodo govorili o svojih izkušnjah pri širitvi na trg in zbiranju kapitala ter udeležencem delili nasvete. Dodatna vrednost konference je posebna platforma za sestanke ena na ena, kjer bodo lahko zagonska in scaleup podjetja v fazi rasti spoznavala potencialne poslovne partnerje.