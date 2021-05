Izobraževanje med epidemijo: ocena šolanja malo boljša trojka

Po več mesecih izmeničnega zapiranja in odpiranja šol zadovoljstvo z organizacijo izobraževanja v času epidemije ostaja na srednji ravni. S potekom šolskega leta so bolj zadovoljni v višje izobraženih družinah, v katerih so osnovnošolci in dijaki dosegali boljše rezultate.