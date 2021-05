V hiši v mestecu z okoli sto dušami, skritem sredi gora v okrožju Saguache v ameriškem Koloradu, je policija konec aprila našla truplo ženske. Prvi na kraju najdbe Steven Hansen je bil pretresen, saj je v spalnici naletel na mumificirane ostanke najverjetneje ženskega trupla. Ležalo je na postelji v spalni vreči, okrašeni z božičnimi lučkami. Truplo je bilo v obupnem stanju, koža sivkasta, oči v vdolbinah ni bilo, so pa njene veke krasile bleščice. Nad mumijo je stalo svetišče, nekakšen oltar. Skoraj gotovo gre za Amy Carlson, 45-letno duhovno vodjo verske skupine Love Has Won, Ljubezen je zmagala, ki jo policija in nesomišljeniki označujejo kot kult. Zaradi razpadajočega stanja trupla za potrditev identitete čakajo na mrliškega oglednika, po prvih ocenah naj bi ženska umrla že marca. Čeravno ni videti, da bi umrla nasilne smrti, je policija zaradi oskrunitve trupla aretirala sedem članov skupine. »Nikoli nisem še nikogar videl tako nonšalantnega ob mrtvi osebi,« je bil Hansen jasen za lokalne medije.

Mama Boginja, mesija, odrešenica

Prav nič presenečena pa ni družina Carlsonove, prepričana, da so v spalni vreči našli prav njo. »Sama se je pridružila kultu, zato je za to situacijo delno kriva tudi sama. A si nihče ne zasluži končati na tak način,« je zgrožena njena mlajša sestra Chelsea Renninger. Dolga leta je bila prepričana, da se bo sestrino vodenje skupine končalo tragično, je povedala za BBC. Na žalost se ni motila. Amy Carlson je bila dobra učenka, hodila je k maši, pela v cerkvenem zboru, ljubezni doma ni primanjkovalo. Na drugačno pot je stopila, ko je začela prek spleta klepetati s tujci, nato se jim je odločila pridružiti. Takrat v McDonaldsu zaposlena 30-letnica je zapustila tretjega moža in tri otroke (najmlajši je bil star rosni dve leti) ter stopila na pot božjega poslanstva. Njen cilj je bil rešiti svet. Večji del družine jo je takrat nazadnje videl. Skupino je vodila 15 let, znana je bila kot Mama Boginja, mesija, rešiteljica. A to še ni vse. V enem od svojih 534 prejšnjih življenj (v razponu 19 milijard let) je bila Jezus Kristus, imela je moč ozdravljenja raka ter sposobnost komuniciranja z duhom pokojnega igralca Robina Williamsa. 144.000 izbrancev bo (v kratkem?) popeljala v novi svet, peto dimenzijo. Tako je vsaj govorila vsakomur, ki jo je želel poslušati, svojo besedo pa je razširjala tudi prek videov na portalu youtube, v katerih je poslušalce prosila za donacije in jih obenem vabila, naj se jim pridružijo. Verniki te skupine nimajo povsem določenih prepričanj, ampak širijo nekako kombinacijo new age filozofije, teorij zarote in pa čaščenje odrešitelja.

Sodeč po posnetkih je večini vernikov bohemski slog življenja ustrezal, tako je vsaj za razbrati s posnetkov, so pa nekateri nekdanji člani v dokumentarnem filmu Vodja kulta – nasilnica ali boginja? izpostavili temačnejšo stran skupine, domnevno polne fizične in psihične zlorabe, kar je Carlsonova v preteklosti zanikala. Da je lokalni šerif prejel pritožbe številnih družin članov iz vse Amerike, da naj bi njihovim ljubljenim tam prali možgane in jim kradli denar, po poročanju BBC potrjujejo tudi sodni dokumenti. Carlsonova naj bi svojim podanikom dovolila le po štiri ure spanja na noč, čez dan jim je preprečevala sedeti, ob večerih pa se je po pričevanju več nekdanjih članov, vključujoč enega od njenih nekdanjih ljubimcev, Očeta Boga, zelo rada skoraj do smrti napila in kričala na vse, ki so ji prekrižali pot. tak