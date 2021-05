Nakup avta za nameček za sabo potegne vrsto drugih obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja, o katerih mnogi sploh ne razmišljajo, najhuje pa je, da avto praviloma ni donosna naložba in z vsakim mesecem izgublja vrednost. Konkretno. Z izjemo redkih serij ali nekaterih starodobnikov. Zavedati se morate, da je štirikolesnik, takoj ko ga odpeljete iz salona, vreden občutno manj, zato je zelo pomembno, da ste med nakupom dober pogajalec in iztržite čim večji popust. Tako vas pozneje, ko boste razmišljali o prodaji, zaradi izgube vrednosti glava ne bo bolela tako zelo, kot bi vas sicer, in migrene ne boste doživeli.

Kdaj prodati avto, je zato vprašanje za milijon dolarjev. Nekateri so prepričani, da ga je treba zamenjati že po dveh ali treh letih, ko je izguba vrednosti dejansko največja, a se želijo ves čas voziti v novem modelu, marsikateri lastnik pa svoje vozilo izmozga do konca, ko prodaja skorajda ni več smiselna, saj je brez večje vrednosti. Tako pri nas velja, da je 150.000 prevoženih kilometrov ali okoli osem let starosti meja, po kateri je rabljeno vozilo že zelo težko prodati. Ali pa je znesek smešno majhen.

Nepisano pravilo pravi, da dražji in bolj eksotičen kot je nov avtomobil, tem večjo vrednost izgubi. A tisti, ki imajo denar in za avto odštejejo za rajo nepredstavljive zneske, se verjetno ob izgubi vrednosti ne bodo tolkli po glavi, saj jim nekaj deset evrskih tisočakov ne pomeni veliko. Vsekakor pa je izguba vrednosti manjša, če ima avto sledljivo zgodovino, urejeno servisno knjižnico, garancijo in je predstavitev resničnega stanja avtomobila transparentna.

Si predstavljate, da bi vložili denar in imeli že prvo leto med 25 in 35 odstotki izgube? Verjetno bi bili slabe volje in nezadovoljni. A pri avtomobilu na vloženi denar gledamo drugače – na veselje vseh prodajalcev. To, da bomo izgubili denar, vzamemo v zakup. Pozitivna izkušnja vožnje nam tako zelo ljubega štirikolesnika, ki nas osrečuje iz dneva v dan, nam je pomembnejša od denarja, ki ga vsakodnevno izgubljamo. Gre za stanje, potrebno psihološke razlage.

Toda srečen in zadovoljen posameznik je pomemben za vso družbo, tudi zato je vsak nakup novega avtomobila treba pospremiti s palcem, obrnjenim navzgor. Le o izgubi vrednosti raje sploh ne razmišljajte. Ni vredno, če želite živeti srečno in zadovoljno. To pa šteje največ, izgubljenim evrom navkljub.