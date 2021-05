Kazalo je, da bi utegnili biti prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva rezultatsko zanimivi. Tako Rogaška proti Krki kot Helios proti Cedeviti Olimpiji sta se namreč ob polčasu držala zelo dobro, a ko je bilo najbolj potrebno, sta slovenska predstavnika v ligi ABA prestavila v prestavo višje in zlahka prišla do uvodnih zmag. Danes imajo Novomeščani in Ljubljančani priložnost, da ekspresno rešijo vprašanje o obeh potnikih v finale.

»V ponedeljek želimo v Domžalah zaključiti polfinalni niz. Zagotovo smo bolj kakovostni od naših tekmecev, a to moramo tudi dokazati in pokazati. Prvi polčas prve tekme nam je pokazal, da se ne smemo sprostiti in da ne smemo nikogar podcenjevati. V Domžalah moramo igrati z veliko energije, kar zadnje čase počnemo, še posebej to velja za naše igre v tretji četrtini, in se na ta način prebiti v finale državnega prvenstva,« pred drugo polfinalno tekmo pravi trener Olimpije Jurica Golemac, ki je lahko zadovoljen z odnosom svojih igralcev. Očitno namreč je, da je letošnja ekipa zmajev tako kakovostna, da večjih težav pri pohodu na obe domači lovoriki ne bi smela imeti. Ustavi jo lahko le morebitno podcenjevanje nasprotnika, kar pa je nekaj, česar Golemac ne pozna in svojim moštvom ne dovoljuje. »V Stožicah smo v prvem polčasu igrali odlično, nato pa nam je nekoliko zmanjkalo zanosa, kar je izredno kakovostno moštvo Olimpije znalo kaznovati. Proti glavnim favoritom za naslov državnega prvaka bomo poskušali v Domžalah na drugi tekmi še dlje časa držati odpor,« pa pred morda zadnjo tekmo letošnje sezone pravi trener Heliosa Dejan Jakara.

Krka je proti Rogaški na prvi tekmi blestela predvsem pri metu za tri točke, saj so jih Novomeščani zadeli kar 16. Slatinčani so ob polčasu vodili celo za točko, nato pa povsem popustili. »Vemo, da je Rogaška na domačem parketu precej bolj nevarna ekipa kot v gosteh. Letos smo na obeh tekmah v Rogaški Slatini igrali podaljšek, enkrat zmagali in enkrat izgubili. Svojim igralcem poskušam vcepiti, da naj razmišljajo, kot da je rezultat v seriji 0:0. Izhajati moramo iz dobre obrambe, ki mora biti glavna konstanta na gostujočem terenu. V napadu zahtevam pametno in potrpežljivo ter vztrajno igro vseh 40 minut ali več. Koncentracija bo morala biti na zelo visoki ravni, brez sproščanja do zadnjega zvoka sirene,« pravi trener Krke Dalibor Damjanović.