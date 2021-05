Pomagajmo športu!

Namesto protestnih petkovih shodov, na katerih se lahko zbere po novem največ 50 oseb, se velja povezati z nogometnimi ekipami, saj je po novem dovoljeno, da gledalci zasedejo polovico razpoložljivih sedežev na športnih prireditvah. Plačali boste torej zgolj nekaj evrov za vstopnico za nogometno tekmo in obenem še pomagali športnikom, ki so v koronačasih med tistimi, ki so največ izgubili. Teh nekaj evrov je tudi skoraj nič v primerjavi s 400 evri, kolikor znaša kazen, če se vas bo zbralo več kot 50 na Trgu republike. Zdaj velja predvsem dobro premisliti, na katero nogometno tekmo bi veljalo iti s transparenti – nekatere tekme se namreč igrajo na stadionih, ki sprejmejo 5000, nekateri celo 10.000 gledalcev. In če boste imeli srečo, bo vaš ogled tekme, združen s protestnim shodom, celo prenašala televizija.