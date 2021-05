Vsaka avtoritarna oblast slabo prenaša kritike, še najmanj pa javni odpor in množične javne demonstracije. Manj je ljudstvo poslušno, večja je živčnost in posledično večja je represija oblasti, ki za »obvladovanje neželenih pojavov« ne izbira načinov in sredstev. Od odkrite surove demonstracije moči pa do najbolj prikritih načinov. Za časa okupacije, denimo, so bile to represalije nad civilnim prebivalstvom (streljanje talcev, deportacije v koncentracijska taborišča). In kljub temu so v Ljubljani pogumne slovenske ženske demonstrirale pred sedežema italijanskih okupacijskih oblasti in nadškofije.

Novi časi, novi prijemi. Vlada nam človek, ki ga marsikje v Evropi, pa tudi v naši vzhodni soseščini, imajo za neuravnovešeno osebo, notoričnega lažnivca, za bolnika. Po njegovi zaslugi je Slovenija postala predmet posmeha v svetu, doma pa karikatura od pravne in socialne države, da o odnosu do kulture in svobode medijev niti ne govorim. Edino, kar gre dobro od rok tej vladi, je vcepljanje strahu in negotovosti ljudem. Ena stvar pa je izstopajoča v tem letu. Uničevanje STA. To, kar počne Janša z našo agencijo, je čista patološka obsedenost, ki meji že na kriminal. Ljudje doniramo za ohranitev agencije, on pa v isti sapi kot z lopato meče (naš) denar nenasitni katoliški cerkvi (najbogatejši ustanovi na svetu). Ignorira pozive Bruslja glede plačila agenciji, pa tudi pozive po imenovanju naših evropskih tožilcev. V isti sapi pa vlada dnevno kadruje svoje (partijske) ljudi po ustanovah in podjetjih v državi, kjer se le da, ne glede na strokovnost – in s tem se plenjenje države nadaljuje. Predsednik države pa pravi, da vlada dela dobro!

Vrhunec cinizma pa je farsa, ki so jo uprizorili ob uradni proslavi ob dnevu boja proti okupatorju na Mali gori. Ponovno je tam pohlevno stal predsednik države ter s tem dal legitimnost potvarjanju zgodovine in sramotenju OF in partizanskega boja. Če smo Slovenci lahko na kaj ponosni v obdobju zadnjih sto let, sta to predvsem uporništvo in antifašizem. Začelo se je z organizacijo TIGR in nadaljevalo s partizansko borbo v NOB proti okupatorju in domačim izdajalcem. Sramotno in nizkotno je vse to, kar počne ta vlada, ko preobrača zgodovino, ko ignorira večinsko voljo ljudi, ko razprodaja Slovenijo tujemu kapitalu, ko si podreja medije (RTV si je očitno že), in ja, ko predsednik države pravi, da vlada dela dobro!

Uvodne besede govora dr. Dragana Petrovca na Prešernovem trgu ob dnevu OF so bile: »Zebe. Zebe v telo in dušo. Vladajo nam mrzli ljudje. Ko bi bili drugačni, bi čutili z nami.«

Res ne čutijo, ker ne premorejo empatije in v sebi nimajo ljubezni do sočloveka. Ob koncu sporočilo vsem zanikovalcem in ponarejevalcem naše zgodovine in vsem apologetom korporativnega kapitalizma in fašizma, da bomo protestniki vztrajali še najmanj toliko časa, dokler te oblasti, ki ni ljudska, ne bo več.

Rudi Volk, Ljubljana