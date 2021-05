Policija je bila vse od osamosvojitve ena najbolj cenjenih institucij. Zanimivo, čeprav gre za represivni organ, smo državljani policijo in s tem policiste obravnavali kot branik pravne države in tudi človekovih pravic. To je bila zasluga policijskega vrha še iz tedanje socialistične države, ko je policija branila ljudi (Roška) in tudi državo v osamosvojitveni vojni. Ljudje smo policijo čutili kot del nas, kot sestavni del družbe.

Danes pa je policija povsem odcepljena od naroda, postala je strankarski represivni aparat. To je značilnost za diktatorske režime. Pri nas se danes policija obnaša kot kakšen gestapo, ki preganja drugače misleče in miroljubne državljane ter tudi institucije, medije in celo stranko Levica.

Vemo, da večina policistov temu ni naklonjena, vendar morajo poslušati ukaze politično nastavljenega vodstva, ki ima nad sabo tudi samega Velikega vodjo. Opravljanje dela policista pa ni samo poklic, je tudi poslanstvo, ki ste ga policisti desetletja znali braniti. Danes pa ste po zaslugi politike (SDS) pristali na točki, ko je policija na samem dnu po ugledu, upam si celo reči, da je dobesedno osovražena med državljani.

Politično nastavljeno vodstvo policije bo prej ali slej odšlo, policisti pa boste ostali v svojih službah. Zato morate odpreti oči in gledati tudi v prihodnost, ker konec koncev ste v službi naroda in ne trenutne politike. Zato bi od vas pričakovali, da se javno distancirate od politizacije policije, v katero ste, ne po svoji krivdi, vključeni kot izvajalci protizakonitih ter celo protiustavnih represivnih dejanj. Vaši šefi bodo odšli, policisti pa boste ostali na čistini, omadeževani pred kritičnimi očmi javnosti.

Zato bi pričakovali, da boste prek svojih sindikalnih organizacij zbrali pogum in obranili svoj ugled in čast, ki ste jo dolga leta uživali med državljani. Spoštovani policisti in policistke, mogoče je skrajni čas, da se državljanom opravičite za represivno preobrazbo policije danes, za katero pa niste nič krivi. Narod vam bo zagotovo prisluhnil ter sprejel vašo stisko in opravičilo.

Petra Lužnik, Ljubljana