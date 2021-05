Zelo spodobno je slovenska hokejska reprezentanca po petnajstih mesecih premora odprla mednarodni turnir v Tivoliju in večno tekmico Avstrijo odpravila s 3:1 (Pešut, Koblar, Tomaževič). Pomlajena zasedba risov se je v uvodni tretjini izkazala z učinkovitostjo, ko je s tremi goli hitro odgovorila na vodstvo nasprotnika. Slovenija je bila čvrsta v obrambnih nalogah in imela zanesljivega prvega vratarja Gašperja Krošlja, ki je zbral 28 obramb.

Avstrija je imela v Tivoliju večjo posest ploščka, a prevlade proti disciplinirani slovenski vrsti ni zmogla unovčiti. »Igralcem smo na treningih postavili smernice, ki so jih upoštevali na igrišču. To je zame največja zmaga. Proti zanimivemu nasprotniku smo ostali zbrani in odigrali tako, kot smo želeli,« je povedal selektor Matjaž Kopitar, ki ima na voljo dolgo klop s petimi peterkami in štirimi vratarji. Za Avstrijo je bila to že sedma pripravljalna tekma v nizu. Severni sosedi imajo veliko večjo bazo igralcev in si lahko privoščijo dolge priprave. »Pri nas je drugače, saj brez hokejistov iz Olimpije in Jesenic ne moremo sestaviti reprezentance,« je pristavil Kopitar.

Slovenija bo tivolski turnir nadaljevala nocoj proti Franciji, ki ima nemara najmočnejšo ekipo, vendar se je v prvem krogu mučila z Romunijo (3:2). Z dnevom zamude so zaradi težav z dostavo opreme tekmovanje odprli Ukrajinci. Slovensko premiero si je ogledalo veliko znanih obrazov iz domačega hokeja. V Tivoli je prispel tudi trener prvakov Mitja Šivic, ki je v igri za klop Olimpije. Ljubljančani so odločni, da bo njihovo ekipo v avstrijsko ligo popeljal domači trener. Med kandidati je tudi Edo Terglav, ki je tako kot Šivic učenec francoske šole hokeja.

Medtem na Jesenicah znižujejo stroške delovanja in prva poteza po naslovu prvaka je bila sporazumna prekinitev pogodbe s športnim direktorjem Marcelom Rodmanom. Nekdanji reprezentant se je izkazal z delom na Jesenicah, vendar okolje ni bilo vedno zmožno slediti njegovim ambicioznim idejam.